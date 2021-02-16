Омичка во время ссоры с молодым приятелем ударила его ножом в грудь

В обстоятельствах ЧП разбираются полицейские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Печально закончилась ссора 42-летней жительницы Ленинского округа и ее 21-летнего приятеля. В пылу дискуссии омичка порезала знакомого ножом.

Потерпевшего удалось спасти, с проникающим ранением грудной клетки его доставили в больницу.

– Кроме того, в дежурные сутки сотрудниками полиции пресечено 973 административных правонарушения, среди них: 24 факта мелкого хулиганства, 105 – распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, 14 – причинение побоев, 10 – мелкое хищение, и другие. 670 административных материалов составлено полицейскими за нарушение ПДД, из них 29 человек задержаны за управление автотранспортом в состоянии опьянения, – сообщает пресс-служба областного УМВД.