В Омской области на карантин из-за коронавируса закрыли четыре школы

Школы в трех районах области сейчас закрыты на карантин. Фото: Мария ЛЕНЦ

Бум закрытия школ на карантины в Омске уже прошел. Осенью отдельные классы во многих учебных заведениях довольно долго были закрыты из-за коронавируса. Несколько месяцев не было никаких сообщений о подобных случаях и вот стало известно о том, что в Омской области сразу четыре школы закрыли на карантин.

В министерстве образования ГТРК «Иртыш» сообщили, что речь идет о закрытии Розовской и Богословской школ Омского района, а также Шуховской адаптивной школы-интерната Знаменского района и Азовской гимназии. Уроки там не проводятся именно из-за обнаружения коронавируса. В помещениях сейчас проводится санитарная обработка, а дети занимаются удаленно.