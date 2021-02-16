Омские арестантки выясняли, кто из них самая красивая

Конкурс прошел в колонии-поселении № 13. Фото: УФСИН России по Омской области

Заключенные омской колонии-поселения № 13 и следственного изолятора № 1 поучаствовали в конкурсе «А ну-ка, девушки!».

Им представилась возможность не только блистать красотой на импровизированном подиуме. Жюри, в составе которого было руководство испрпвтельного учреждения и волонтеры, также оценивало их таланты – актерский и кулинарный.

Конкурсантки изображали древнегреческих богинь. Фото: УФСИН России по Омской области

И русских барышень. Фото: УФСИН России по Омской области

Поражали жюри кулинарными изысками. Фото: УФСИН России по Омской области

Каждая девушка приняла участие в пяти заданиях. На первом испытании «Визитная карточка» участницы предстали перед зрителями и жюри в образах богинь древних цивилизаций Греции, Египта, Индии, Японии, Скандинавии и Руси. В «Творческом конкурсе» арестантки пели, танцевали и читали стихи. Далее следовали еще три этапа – «Моя страна», «Дефиле» и «Хозяюшка».

Дефиле на подиуме. Фото: УФСИН России по Омской области

– Победительницей конкурса и обладателем титула «Мисс КП-13» стала Алена Скопина, – сообщает пресс-служба областного УФСИН. – Все девушки, принявшие участие в мероприятии, получили дипломы в одной из пяти конкурсных номинаций.