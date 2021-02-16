В Омске удачно завершились поиски 9-летнего ребенка

Малыша нашли и вернули матери. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В омских пабликах в соцсетях накануне появилось тревожное сообщение. Обеспокоенные родители просили помощи в поисках маленького 9-летнего ребенка. В последний раз его видели на улице Шакурова. Круг поисков родственники указали довольно обширный. По их словам мальчик мог отправиться в районе Московки-2, посёлка Южный или улицы Гашека. К поискам сразу же подключились волонтерские организации и полиция.

Ребенка искали до вечера, и вот в группах волонтёров появилось сообщение о том, что малыш найден. Его передали родителям. Оказалось, что около 17:30 мальчик вылез через окно частного дома и отправился гулять. Родители пытались отыскать его сами, но после часа безуспешных попыток обратились в полицию и к поисковикам.

Как уточнили в полиции, мальчик доехал до конечной остановки на автобусе, но вот куда направиться дальше, видимо, не знал. Поэтому и привлек внимание водителя. Он-то и передал его волонтёрам. Сейчас малыш находится с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает.