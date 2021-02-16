В центре Омска разлилось зловонное озеро Фото: ВКонтакте

Неприятную картину пришлось наблюдать омичам в самом центре города. На Красном Пути в районе остановки «Ул. Рабиновича» разлилась огромная лужа. Грязная вода неожиданно хлынула из канализации частично затопила тротуар для пешеходов. Из-за этого подход к остановке был существенно осложнен. Жители всерьез опасались, что после похолодание зловонное озеро превратится в каток.

Фото с места событий появилось в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, от небольшого озера исходит очень неприятный запах. Удалось ли устранить последствия затопления этого участка, не сообщается.

- По указанному адресу произошёл засор коллектора, он является самоточным и не подлежит перекрытию. В настоящее время в место засора установлены насосы, которые перекачивают воду в рабочий колодец. Специалисты АО "ОмскВодоканал" проводят работы по устранению засора, - сообщили в мэрии.