Омич в драке откусил нос своему приятелю

Что именно омичи не поделили не известно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокураторе Кош Агачинского района Республики Алтай провели проверку законности возбуждения уголовного дело в отношении омича.

В ходе проверки следователи выяснили, что омич действительно откусил кончик носа своему приятелю в ходе драки. О ее причинах пока пока ничего не сообщается. О приятелях известно, что они вместе приехали на заработки на Алтай. Действия омича классифицировали как умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы. А в деле омичей будет разбираться суд.