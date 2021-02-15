В Омске поймали серийного грабителя бабушек

Грабителя-рецидивиста заключили под стражу на время следствия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Омске задержали 32-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении целой серии краж, совершенных во время новогодних праздников. По данным полиции, его жертвами стали 6 женщин в возрасте от 59 до 93 лет. Во всех случаях подозреваемый действовал одинаково: он заходил в подъезд вместе с женщинами, нападал на них, ронял на пол и забирал сумки и ценные вещи. После преступлений он скрывался у знакомых.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, омич освободился из колонии в декабре 2020 года и практически сразу вернулся к преступной жизни. По словам задержанного, вырученные деньги он тратил на выпивку. На омича завели уголовное дела по всем 6 случаям нападений. Сейчас он находится под стражей, а полицейские проверяют, мог ли омич быть причастен к другим аналогичным преступлениям.