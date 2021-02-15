Райффайзенбанк начинает выдавать кредиты на малые чеки

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Райффайзенбанк начинает выдавать кредиты наличными на сумму от 30 до 90 тысяч рублей. Ставка в этом случае будет фиксированной и составит 17,99% при наличии страховки и 22,99% при отказе от неё. Максимально возможный срок кредита — 5 лет.

«Ранее минимальная сумма потребительского кредита составляла 90 тысяч рублей. Мы фиксируем изменение потребительской модели наших клиентов – многие предпочитают для крупных покупок использовать не накопления, а кредитные средства, поэтому мы следуем за этой потребностью и открываем такую возможность», - рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Оформить заявку и получить кредит Райффайзенбанка можно быстро и просто без визита в офис на raif.ru или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Подробнее об условиях кредитования можно узнать на сайте.