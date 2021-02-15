Потерявшегося пенсионера в Омске нашли на другом конце города

Замерзшего пенсионера нашли сотрудники Росгвардии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне во время патрулирования наряд Росгварди увидели одинокого пенсионера, бредущего по улице в поселке Береговой. Сотрудники решили поинтересоваться, не нужна ли ему помощь и сделали это не зря. Омич замерз и плохо ориентировался в пространстве.

Росгвардейцы помогли ему отогреться в машине и в ходе беседы выяснили, что мужчина не может назвать ни своего имени, ни своего адреса. Медики, которых вызвали для осмотра, подтвердили, что мужчина страдает потерей памяти, но заключили, что в госпитализации не нуждается. Позже выяснилось, что днем ранее в полицию обратились родственники 73-летнего омича. Они сообщили, что мужчина ушел из дома на улице 19 Партсъезда. Именно им и оказался найденный пенсионер. Как уточнили в пресс-службе Росгравдии, мужчину в тот же день доставили домой к родным.