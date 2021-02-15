По инициативе прокуратуры проверят омского перевозчика, чей автобус столкнулся с трамваем

Авария произошла сегодня утром. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Сегодня в соцсетях омичи сообщили об аварии, которая произошла между пассажирским транспортом. Ее участниками стали автобус и трамвай. По предварительным данным, виновником оказался именно водитель автобуса. Он не пропусти трамвай и из-за этого после столкновения врезался в дерево. Пострадала одна пассажирка и водитель трамвая.

Теперь, как сообщили в прокуратуре, по инициативе ведомства проверят ПАТП№2, которому и принадлежит автобус. В ходе проверки установят, соблюдает ли перевозчик все лицензионные требования и следит ли за соблюдением своими водителями правил безопасности дорожного движения.