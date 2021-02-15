Райффайзенбанк: омичи боятся покупать залоговые квартиры

У 15% респондентов из Омска квартира на момент продажи была в ипотеке. И у большинства этот аспект вызвал ряд сложностей. 25% утверждают, что покупатели боялись того, что квартира находится в залоге у банка. 19% омичей говорят, что покупатели не понимали, как провести сделку в таком случае. В соседнем Новосибирске эту причину назвали чаще – так ответили 27% респондентов. У 15% сложности вызвал тот факт, что ипотеки продавца и покупателей были в разных банках. 9% говорят, что их банк в момент продажи квартиры выставил неподходящие или невыгодные условия. Меньше всего проблем доставило время сделки – оно затянулось лишь у 1% опрошенных. И только у 31% опрошенных владельцев ипотечных квартир в Омске не было проблем с их продажей. В столице доля тех, кто не испытывал сложностей значительно ниже – всего 13%.

«У трети респондентов из Омска не было проблем с продажей квартире в ипотеке. Это значит, что большое количество покупателей понимают, что покупка такой квартиры не несет каких-то дополнительных рисков. Не видим таких рисков и мы, поэтому выдаем ипотеку на покупку недвижимости, обремененной залогом другого банка. Теперь сделка не многоступенчатая, когда сначала продавец должен был погасить свою ипотеку и снять обременение, а затем покупатель получал кредит. Сейчас все стадии реализуются одновременно», - рассказала Ирины Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Больше об ипотечных программах Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

В онлайн-опросе приняли участие порядка трёх тысяч жителей крупных городов России, которые продавали квартиру в течение последних пяти лет. Преимущественно это мужчины и женщины (45% и 55%, соответственно) старше 26 лет. Ежемесячный доход 44% респондентов составляет 30-60 тыс. руб.