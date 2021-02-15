В Омске скончался анестезиолог-реаниматолог онкодиспансера

Шел из жизни врач анестезиолог - реаниматолог омского онкодиспансера.

В Омске, к сожалению, ушел из жизни еще один врач. В этот раз печальная участь настигла анастезиолога-рениматолога Игоря Ковалерчика из Клинического онкологического диспансера. Как уточнили в пресс-службе минздрава, врач скончался после продолжительной болезни. Он 25 лет занимался лечением самой сложной онкологией – детской.

- Горе сейчас в сердце каждого, кто его знал. Он неустанно заботился обо всех, с кем ему доводилось работать, давал ценные советы, и к его житейской мудрости мы без сомнений прислушивались. Очень тяжело терять такого светлого и доброго, замечательного человека. В нашей памяти о нем останутся только самые светлые воспоминания, - говорит главный врач Клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов.