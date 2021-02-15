По ошибке омская пенсионерка лишилась части пенсии

Женщина 3 месяца продолжала оплачивать погашенный долг. Фото: Алексей ФОКИН

За помощью в прокуратуру обратилась пенсионерка из Кртиноского района. Женщина заметила, что часть ее пенсии удерживают судебные приставы, хотя она никому ничего не должна.

В ходе изучения документов в прокуратуре выяснили, что в прошлом году женщина действительно выплачивала часть пенсии для погашения долга. За исполнением этих требований следил УФСИН. Но в октябре долг был полностью погашен, о чем есть соответствующе постановление. Вот только деньги с пенсионерки продолжали списывать еще несколько месяцев, пока нужные бумаги не были переданы в пенсионный фонд. Случилось это только в декабре 2020. За непродолжительное время женщина лишилась 15 тысяч рублей.

Сейчас в произошедшем разобрались и деньги женщине вернули, сообщают в пресс-службе прокуратуры.