Коронавирус в Омской области 15 февраля 2021: Заразился еще 131 человек

Заболеваемость коронавирусом у Омской области пошла на спад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областной минздрав опубликовал свежую информацию по заболеваемости коронавирусом. По данным на понедельник, 15 февраля, за минувшие сутки в регионе выявлен 131 новый случай заражения, 104 из них лечатся амбулаторно. Уже несколько дней подряд эта цифра продолжает снижаться. С начала пандемии диагноз COVID-19 поставлен 39 613 пациентам.

Одновременно с этим резко сократилось и число полностью выздоровевших пациентов – всего 60 за последние сутки (в общей сложности 27 471 человек).

К сожалению, болезнь унесла жизни еще 5 жителей региона, и общее количество летальных случаев теперь составляет 1 156.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области выглядит так:

– Омск – 81, Омский,

– Тарский район – 8,

– Москаленский район – 6,

– Седельниковский район – 5,

– Оконешниковский район – 4,

– Большереченский, Знаменский, Исилькульский, Таврический районы – 3,

– Марьяновский, Черлакский районы – 2,

– Азовский, Кормиловский, Крутинский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.