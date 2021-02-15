Омский малый бизнес приглашают принять участие в экономической переписи

Раз в пять лет в нашей стране проводится сплошное обследование малого бизнеса и вот в первом полугодии 2021 года такая процедура будет снова проведена. В ней должны принять участие все индивидуальные предприниматели, малые организации и микропредприятия и отчитаться в Омскстат до 1 апреля этого года.

Представить данные можно как в электронном, так и в бумажном виде, а с 1 марта впервые можно будет отчитаться на портале Государственных услуг. Омскстат гарантирует конфиденциальность данных и защиту представленной информации. Все сведения будут использоваться только в обобщенном виде. Телефоны для справок: (3812)23-07-87, 24-17-08, 25-16-58.

Сейчас в омском малом бизнесе работает 68% организаций, в них трудится пятая часть работающих и создается 21% оборота по региону. Поэтому государство хочет знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются и на основе этого разработать эффективные программы развития и поддержки малого бизнеса.