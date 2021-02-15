Омичка на иномарке сбила 15-летнего подростка

В обстоятельствах наезда разбираются в ГИБДД. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Сегодня утром в результате ДТП в Амуре пострадала 15-летняя школьница. По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 9:05 на улице 33-я Северная недалеко от остановки Мебельная фабрика. Установлено, что девушка переходила дорогу в неположенном месте, а 49-летняя омичка за рулем «Мисубиси» не смогла избежать столкновения. Подростку понадобилась помощь медиков.

В обстоятельствах наезда сейчас разбираются полицейские. Проводится проверка, после которой будет дана оценка действиям всех участников происшествия.