Омичка уже шестой день ищет дядю, пропавшего в Старом Кировске

Если вы знаете, где находится пропавший, позвоните в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Омска Татьяна Хомякова разослала по всем крупным пабликам города пост с просьбой о помощи. Она просит откликнуться очевидцев.

– Пропал мой дядя, – рассказывает автор поста. – Ушел из дома. Сказал, к другу, проживающему по улице 12 Декабря. Последний раз выходил на связь в среду, после телефон выключен. Может, кто видел?

Также Татьяна сообщает, что ее дядю зовут Сергей. Она прикрепила фото пропавшего. Но уточнила, что сейчас он значительно стройнее, чем на снимке.

Пока для поисков родственники пропавшего предоставили только такое фото.

На момент исчезновения пропавший был одет в черный зимний пуховик, шапка, ботинки и штаны. Телефон для связи с семьей пропавшего – 89040703060. Также можно обратиться с информацией в полицию – 02.

В комментариях под постом омичи сообщают, что видели на днях похожего мужчину в районе улицы Мельничной в Старом Кировске. К поискам пропавшего подключилась полиция.