За затопленную квартиру омичка отсудила у соседей 90 тысяч

Соседи так сильно затопили женщину, что ей пришлось делать ремонт. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Судом закончились разногласия соседей из многоквартирного дома в районе Московки-2. В одном из домов на улице Гашека произошла рядовая история, соседи сверху затопили квартиру снизу. Потом оказался таким серьезным, что омичке пришлось сделать ремонт. Но вот возместить ущерб ей отказались. Тогда женщина обратилась в суд.

По информации судебных приставов, несмотря на то, что до этого соседи не спешили урегулировать конфликт и расплатится с потерпевшей, после решения суди и визита приставов они погасили задолженность в полном объеме. Заплатить за испорченное имущество пришлось 91 тысячу рублей.