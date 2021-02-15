Двум омским переработчикам мяса понизили компартмент

Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора по Омской области анализируя данные ФГИС «Меркурий», обнаружила, что с убойного пункта, имеющего компартмент I поставлялся свиной жир в адрес ИП Ермошин А.И. и ООО «Компания «Знатные продукты», которые занимаются изготовлением полуфабрикатов и имеют более высокую степень защищенности - компартмент III.

Согласно действующим нормативным документам при выявлении таких случаев, на продукцию должен быть установлен уровень биологической безопасности, соответствующий и не превышающий компартмент поставщика товара. Поэтому в Управлении Россельхознадзора по Омской области приняли решение понизить зоосанитарные статусы продукции ИП Ермошин А.И. и ООО «Компания «Знатные продукты» с III до I компартмента.

Справка

Компартмент I имеют хозяйства, незащищенные от угроз распространения заразных болезней животных, для которых свиньи могут служить активным или пассивным переносчиком. Компартмент III присваивается хозяйствам со средним уровнем защиты.