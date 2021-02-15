Омич пришел покупать корм для кота и заодно украл в зоомагазине два кошелька

Кот воришки в итоге остался без корма. Фото: Михаил ФРОЛОВ

26-летний омич зашел в зоомагазин на улице Комарова, чтобы купить корм коту. Увидев, что продавец отвлекся, неоднократно судимый рецидивист не смог устоять перед искушением. Он пробрался за прилавок и забрал найденные там два кошелька с 6 800 рублями. После этого, опасливо озираясь, ушел.

Дерзкое преступление отягчает тот факт, что корм для кота вор так и не купил, оставив питомца без еды. Все происходящее попало на запись камеры наблюдения, установленной в магазине. По ней его и вычислили.

– Омич, которого задержали в съемной квартире на улице Бульвар Архитекторов, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следователем ОП № 2 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.