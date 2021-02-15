Притворяясь букмекером, мошенник собрал с омичей 400 тысяч

Омич собирал ставки с 30 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприимчивый омич решил заработать на любви некоторых людей к азарту. Он купил группу в соцсетях, посвященную киберспорту и разместил там объявление об оказании букмекерских услуг. Условия он пообещал сказочные: в случае выигрыша ставка утраивалась, а он получал только 20% от суммы, в случае же проигрыша, изначальная ставка возвращалась полностью.

Как уточили в пресс-службе прокуратуры, ставки сделали тридцать один человек. Мошеннику удалось собрать более 400 тысяч рублей. Когда у игроков появились вопросы, он ответил, что деньги проиграл и исчез. В ходе следствия мужчина признал свою вину и ответил, что собирался вернуть деньги, но не смог по личным причинам. Суд назначил мошеннику наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Также потраченные деньги он все же должен будет вернуть.