Появились фото аварии пассажирского автобуса и трамвая в Омске

Трамвай в аварии сильно не пострадал. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появились впечатляющие фотографии аварии пассажирского автобуса и трамвая. Все произошло в центре города недалеко от центрального рынка. На пресечении улиц Октябрьская и Чернышевского, где проходят трамвайные пути столкнулись 45 автобус и 7 трамвай. Видимо, трамвай ударил длинный автобус в заднюю часть и тот съехал с дороги, врезавшись в дерево.

Автобус вылетел с дороги и врезался в фонарный столб. Фото: ВКонтакте

Сейчас пассажиров в салонах уже нет, но в момент столкновения в автобусе было 5 пассадиров, в трамвае 6. Сильно ли пострадал автобус по фото понять трудно, а вот трамвай точно сильно от столкновения не повредился.

Автобус не пропустил трамвай и врезался в дерево. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

- Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автобуса «Нефаз», мужчина 1961 г.р., при движении по ул. Октябрьская в направлении ул. Госпитальная, при совершении поворота направо на ул. Чернышевского не предоставил преимущество в движении, и допустил столкновение с двигающимся попутно трамваем под управлением женщины 1987 г.р. После столкновения «Нефаз» допустил наезд на препятствие (дерево), - рассказали о подробностях аварии в пресс-службе Госавтоинспекции.

За помощью медиков обратились водитель трамвая и одна пассажирка автобуса.