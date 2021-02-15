Омич сбил велосипедиста и оставил его на дороге

Экспертиза установила, что избежать столкновения водитель никак не мог. Фото: Евгения ГУСЕВА

В суде завершили рассмотрение дели 32-летнего сельчанина из Знаменского района. По материалам следствия 29 июня 2020 года мужчина доставлял продукты в Знаменку и по дороге Тара – Усть-Ишим сбил велосипедиста. Мужчина не попытался помочь человеку и даже не вызвал скорую, а просто уехал.

Как уточнили в прокуратуре, в ходе экспертизы установили, что водитель никак не мог избежать столкновения, велосипедист выехал на дорогу в 5 метрах от автомобиля. Поэтому судили водителя за оставление человека в опасности. Мировой суд Знаменского района решил назначить ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.