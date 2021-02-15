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Омич сбил велосипедиста и оставил его на дороге

Мужчина скончался на месте ДТП
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Экспертиза установила, что избежать столкновения водитель никак не мог.

Экспертиза установила, что избежать столкновения водитель никак не мог.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В суде завершили рассмотрение дели 32-летнего сельчанина из Знаменского района. По материалам следствия 29 июня 2020 года мужчина доставлял продукты в Знаменку и по дороге Тара – Усть-Ишим сбил велосипедиста. Мужчина не попытался помочь человеку и даже не вызвал скорую, а просто уехал.

Как уточнили в прокуратуре, в ходе экспертизы установили, что водитель никак не мог избежать столкновения, велосипедист выехал на дорогу в 5 метрах от автомобиля. Поэтому судили водителя за оставление человека в опасности. Мировой суд Знаменского района решил назначить ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.