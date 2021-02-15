Омич ударил жену табуретом по голове в День святого Валентина

На мужчину в полиции уж завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не для всех пар день святого Валентина прошел в романтической обстановке. В Омской области они в день всех влюбленных муж чуть не проломил череп собственной жене.

Конфликт произошел в селе Хомутовка Нижнеомского района. 28-летний сельчанин повздорил с женой и ударил ее по голове подвернувшимся под руку табуретом. Женщина обратилась за помощью в районную ЦРБ. Там диагностировали равно-ушибленную рану теменной области. Госпитализация сельчанке не понадобилась, но помощь ей оказали и отпустили домой.

В пресс-службе полиции уточнили, что о причинах конфликта пока неизвестно, но на сельчанина уже завели уголовное дело. Под суд он отправится уже в четвертый раз.