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К концу недели в Омске ожидается еще одно похолодание

Самые морозные дни придутся на выходные
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На грядущей неделе омичам придется пережить еще несколько морозных дней.

На грядущей неделе омичам придется пережить еще несколько морозных дней.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Зима пока не собирается уходить и приносит омичам все новые морозы. Совсем недавно закончились 30-градусных холода. Выходные порадовали теплой погодой, комфортной для прогулок. Но прогнозы синоптиков на следующую неделю обещают не такую хорошую погоду.

В Обь-Иртышском УГМС сообщают о значительном похолодании уже в среду. Температура опустится до -26 градусов ночью и по прогнозам синоптиков продолжит понижаться. По более долгосрочным прогнозам самые холодны дни на этой неделе выпадут именно выходные. Ночью буде холодать по -30, но днем температура будет повышаться до -20. Резко потеплеет только в понедельник, по прогнозам пойдет снег и потеплеет до -10 градусов.