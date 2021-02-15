Как омичам выбрать свинину

Отправляясь на рынок или в мясную лавку за покупками, важно помнить несколько главных правил.

Первое и, безусловно, главное – это свежесть мяса. От этого во многом зависит качество будущего блюда. Кроме того, очень многие омичи хотят видеть на своем столе экологически чистый и вкусный продукт. Принято считать, что такими качествами обладает мясо свиней, выросших в деревнях на личных подворьях сельских жителей. Однако немногие знают, что животноводство на селе давным-давно стало явлением единичным и нечастым. Крестьяне в лучшем случае выращивают лишь несколько животных для собственных нужд и никакие подворья не в состоянии удовлетворить огромный спрос миллионного города.

Поэтому когда на рынке или в мясной лавке продавец говорит, что торгует деревенской свининой, скорее всего он лукавит. Более 90% мяса, которое есть в продаже всех крупных городов, выращено на больших мясокомбинатах и Омск в этом смысле не исключение. Продегустировав разные виды свинины, мы выяснили, что среди этого изобилия есть продукция, вкус которой по насыщенности и аромату максимально приближен к деревенской – свинина челябинской агрофирмы «Ариант». Дело в том, что рацион выращиваемых на этой ферме животных особенный. Продуманный, сбалансированный и экологически выдержанный режим питания и содержания челябинских хрюшек в итоге приводит к тому, что их мясо очень вкусное. Его и выдают омские продавцы за деревенское. Так что отправляясь на рынок за свининой, имеет смысл спрашивать именно челябинское мясо, чтобы получить лучший кусочек для вкусного блюда.