В Омской области назвали благотворителей года

Предприятие отмечено дипломом «За активное развитие корпоративного волонтерства, помощь медицинским учреждениям Омской области оборудованием, лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и благотворительную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в период пандемии коронавируса».

Учредителем ежегодного конкурса выступает Омское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Цель — привлечение общественного внимания к вопросам благотворительности и волонтерства, распространение положительных практик и поощрение организаций, оказывающих благотворительную помощь социально незащищенным слоям населения.

Председатель омского отделения фонда Ольга Мосеева на церемонии награждения отметила: «АО «Транснефть - Западная Сибирь» в течение нескольких лет поддерживает наши социальные проекты, и 2020 год не стал исключением. В это непростое время такая помощь имеет особенную ценность».

Предприятие в течение 2020 года направило 2,3 млн рублей на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций - хосписов, ветеранских организаций, общественных организаций инвалидов.

Кроме того, в период пандемии АО «Транснефть - Западная Сибирь» оказывает помощь медицинским учреждениям. В 2020 году на приобретение средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования, выполнение ремонтных работ в медучреждениях предприятие выделило 3,3 млн рублей. На благотворительные средства в течение года было приобретено медицинское оборудование для Томской районной больницы, Омской клинической медико-санитарной части №7, детской городской поликлиники №1 и Специализированного дома ребенка в г. Омске.

Жюри конкурса «Благотворитель года» также отметило активную добровольческую деятельность работников АО «Транснефть - Западная Сибирь». В 2020 году в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» волонтеры компании собрали 1,7 млн рублей. Средства были направлены на оказание помощи ветеранам, воспитанникам социально-реабилитационных центров, работникам предприятия и членам их семей, попавшим в сложные жизненные ситуации. Всего помощь добровольцев получили около 650 человек.