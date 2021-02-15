Водитель маршрутки выгнал пассажиров, опасаясь штрафов от ДПС

Пассажиры полчаса ждали маршрутку, но уехать так и не смогли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях один из омичей задался вопросом правильности действий водителя 503 маршрутки. Накануне он стал свидетелем страной картины, о чем и рассказал в своем посте.

- Маршрутка не была набита битком, но водитель попросил выйти 3 подростков и начал выгонять женщину. Хватал за руки, со словами, что его сейчас оштрафуют из-за полного салона. Салон не был полным. На улице не лето. Маршрутки не было около 30 минут, - рассказывает автор.

Видимо, всем пассажирам все же пришлось покинут салон. Как отмечает омич, дозвониться до перевозчика по телефонам, указанным в салоне ему не удалось. Опираясь на рассказ омича, горожане в комментариях сошлись во мнении, что водитель мог просто объяснить, что не может взять лишних пассажиров. Некоторые комментаторы отмечают, что многие водители именно так и поступают.