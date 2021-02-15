«Времени и техники не хватает»: мэр Омска предложила выделить 43 миллиона на уборку снега

По мнению мэра, сил омских дорожников пока не хватает для быстрой уборки снега. Фото: пресс-служба администрации Омска

Проблема с уборкой снега на дорогах на прошедшей неделе была, пожалуй, одной из самых важных для горожан. Внимание на нее обратила и мэр Омска Оксана Фадина. Во время рабочего объезда магистралей мэр согласилась с недовольствами горожан и пообещала взять чистку улиц на контроль.

Накануне Оксана Фадина в своем инстаграм поделилась планами по решению вопросов со снегом. Оказалось, что для оперативной очистки улиц в Омске пока не хватает ни сил, ни техники.

- Работа по уборке снега в Омске идет активно. Но гибких графиков и имеющейся дорожной техники для нашего большого города, увы, не хватает. Поэтому я решила предложить депутатам Горсовета принять поправку к бюджету и выделить дополнительно из городского бюджета еще 43 миллиона рублей на оперативную очистку города от снега, тем более, что скоро неминуемо наступит паводок, - написала в посте мэр.

Деньги планируют потратить на аренду новой техники, среди которой 60 самосвалов, 26 автогрейдеров, 22 снегопогрузчика, закупку дополнительных 500 тонн реагентов и оплату вывоза снега подрядными организациями.