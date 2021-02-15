Омичи из-за поломки автобуса из Шерегеша чуть не застряли в мороз на трассе

ФОТО: ФКУ «Сибуправтодор»

Неприятностями закончилась дорога домой для омичей, ехавших из Шерегеша. На трассе в Новосибирской области у автобуса сломалась коробка передач. 45 человек могли остаться на долгое время на трассе в 25-градусный мороз. Неисправный автобус обнаружили местные дорожники. Они и вызвали подмогу.

- Убедившись, что требуется серьезный ремонт, дорожники оперативно вызвали на помощь тяжелую технику для буксировки и автобус для пересадки пассажиров. В течение получаса люди продолжили движение по запланированному маршруту, среди них никто не пострадал. Автобус отбуксировали на безопасную стоянку с помощью трактора К-700, - рассказали в пресс-службе «Сибуправтодора».