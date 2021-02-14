В центре Омска вместо пляжа хотят построить еще один отель

Вероятно, речь идет об этом участке. Фото: «Яндекс. Карты»

Судя по всему, Омск планируют сделать туристической Меккой – даже несмотря на то, что собственные жители не стремятся остаться в городе и продолжают массово уезжать.

Тем временем в самом центре планируют возвести еще одну гостиницу. Новое здание появится на набережной Иртыша, прямо рядом с отелем Cosmos, предстоящее строительство которого вызвало неоднозначную реакцию у местных жителей.

По информации «СуперОмска», на недавнем заседании градостроительного совета обсуждалось внесение изменений вида разрешенного использования для участка земли недалеко от облправительства с «ГП» на зону Р3, либо Р2. Поясним, что самые жесткие ограничения предусмотрены в рекреационных зонах под номером 1, самые мягкие – вплоть до строительства спортивных сооружений – в Р4. Если речь идет об Р3, то там разрешается создание зоны отдыха и оздоровления.

– Изменения связаны с планами по реализации инвестиционного проекта, в рамках которого инвестор получит право на возведение на территориях за стадионом «Динамо» крытого бассейна, а также мини-отеля, – сообщает издание. – Сумма привлекаемых средств пока не разглашается. По всей видимости, речь может идти о переформатировании частного пляжа, расположенного в районе пересечения набережной Тухачевского и улицы Ивана Алексеева.