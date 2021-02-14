На видео попала драка подростков на окраине Омска

Драка произошла недалеко от Кордного поселка. Фото: скриншот видео («ЧП Омск»)

Омичи стали свидетелями драки между детьми в Октябрьском округе. Все происходящее сняли на видео и выложили в соцсети. На записи видно, как к идущему по дороге мальчику со спины подлетает подросток постарше, несколько раз его бьет, валит на землю, а потом еще со всей силы пинает.

После этого нападавший с еще одним мальчиком помладше уходят в одну сторону, а пострадавший – который, кстати, не выглядит ни слишком изумленным, ни особенно испуганным – поднимается и направляется в другую.

– Мальчик возвращался из школы № 141 по улице 6-й Шинной, камера зафиксировала неприятный инцидент. Если родители узнали своего ребенка и если необходимо видео, пишите! Возможно, что он и дальше будет мутузить беднягу, – пишет в соцсетях автор поста Ирина Плужникова.

Впрочем, мнения комментаторов разделились. Одни начали обвинять нападавшего и придумывать способы наказать его. Другие предположили, что это старший брат заступился за младшего, которого обижал местный хулиган.