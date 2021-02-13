Оксана Фадина учится кататься на коньках

Мэр Омска рассказала о том, как проводит выходные – в сторис у себя в инстаграме @oksana.fadina она выложила видео. На нем видно, что Оксана Николаевна находится на катке.

- Я решила воплотить свою мечту - научиться кататься на фигурных коньках, - сообщает Фадина и делится воспоминаниями. - В моём детстве сложно было купить фигурные коньки, поэтому папа купил мне хоккейные. Девчонки меня не приняли и я каталась с мальчишками в дворовой хоккейной команде.

Теперь градоначальница решила забытый навык освоить снова и сделать это ради подросшей дочки. Оксана Николаевна сказала, что решила посвящать катанию как минимум один час в неделю. При этом скользить по льду она будет уже не в хоккейных, а, как и мечтала в детстве, в фигурных коньках. Как она сама признается, это дается ей непросто.

- Но цель поставлена, - не сдается мэр Омска. - И это очередное преодоление себя. Всем, кто умеет кататься на коньках - вы большие молодцы!