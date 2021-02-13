Коронавирус в Омской области 13.02.2021: Заразились еще 158 человек

За сутки в регионе от коронавируса выздоровело почти вдвое больше людей, чем заболело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областной минздрав опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом. После неожиданного резкого скачка днем ранее уровень заболеваемости в регионе вернулся к прежнему уровню.

По данным на субботу, 13 февраля, выявлено 158 новых случаев заражения (в общей сложности с начала пандемии – 39 343 пациента). При этом выздоровели почти вдвое больше местных жителей, чем заразились – 277 (всего – 27 354 человек). Можно надеяться, что скоро общее число заболевших и число выздоровевших сравняются, а потом второй показатель начнет только расти.

К сожалению, болезнь унесла жизни еще 4 жителей нашего региона, и общее число летальных случаев теперь составляет 1 146.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области сейчас выглядит так:

– Омск – 92,

– Омский район – 13,

– Азовский район – 8,

– Большереченский, Называевский районы – по 5,

– Исилькульский, Тарский, Черлакский районы – по 4,

– Марьяновский, Москаленский районы – по 3,

– Знаменский, Крутинский, Нижнеомский, Оконешниковский, Таврический районы – по 2,

– Большеуковский, Калачинский, Кормиловский, Русско-Полянский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.