Коронавирус в Омской области 13.02.2021: Заразились еще 158 человек

За сутки в регионе от коронавируса выздоровело почти вдвое больше людей, чем заболело.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Областной минздрав опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом. После неожиданного резкого скачка днем ранее уровень заболеваемости в регионе вернулся к прежнему уровню.
По данным на субботу, 13 февраля, выявлено 158 новых случаев заражения (в общей сложности с начала пандемии – 39 343 пациента). При этом выздоровели почти вдвое больше местных жителей, чем заразились – 277 (всего – 27 354 человек). Можно надеяться, что скоро общее число заболевших и число выздоровевших сравняются, а потом второй показатель начнет только расти.
К сожалению, болезнь унесла жизни еще 4 жителей нашего региона, и общее число летальных случаев теперь составляет 1 146.
Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области сейчас выглядит так:
– Омск – 92,
– Омский район – 13,
– Азовский район – 8,
– Большереченский, Называевский районы – по 5,
– Исилькульский, Тарский, Черлакский районы – по 4,
– Марьяновский, Москаленский районы – по 3,
– Знаменский, Крутинский, Нижнеомский, Оконешниковский, Таврический районы – по 2,
– Большеуковский, Калачинский, Кормиловский, Русско-Полянский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.