Загодочное исчезновение: В Омской области уже 9 месяцев ищут пропавшую женщину

Татьяна Михайлова исчезла еще в начале мая.

Родные 30-летней Татьяны Михайловой не теряют надежды ее найти. Женщина ушла из дома в Большеречье 9 мая и исчезла. Семья не знает, что с ней случилось.

Волонтеры отряда «ДоброСпас-Омск», которые занимаются поисками пропавшей, сообщают, что она нуждается в медицинской помощи.

Приметы Татьяны Михайловой: рост 160 см, волосы темные, глаза голубые.

В момент исчезновения была одета в черную кофту с длинным рукавом, синие бриджи и розовые сланцы. При себе имела сумку.

Если вам известно, где находится Татьяна или вы знаете, как она пропала, позвоните в полицию – 02 (112 – с сотового) или в «ДоброСпас-Омск» по телефону 8-999-470-10-08.