За оскорбление полицейского омичу грозит год исправительных работ

В новогодние праздники омич заработал уголовное дело, оскорбив полицейского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для одного из омичей новогодние каникулы обернулись не самыми приятными последствиями. 3 января на вокзале пьяный омич матерился и нарушал общественный порядок. Его пришлось задержать транспортной полиции и отправить в отделение для оформление протокола. Это не только не помогло омичу успокоиться, но только больше разозлило. Он

- Обвиняемый стал высказывать недовольство административным протоколом и оскорблять нецензурной бранью сотрудника транспортной полиции по национальному признаку. При этом мужчина явно демонстрировал свое пренебрежительное отношение к национальности полицейского, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте.

За такие действия на омича возбудили еще и уголовное дело. Ему может грозить до 1 года исправительных работ или крупный штраф.