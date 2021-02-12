Эксперты: Средняя зарплата. которую готовы предложить омичам работодатели, составляет 45 тысяч

В среднем на одну вакансию претендуют шесть человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников подвела итоги за январь по Омской области. Специалисты агентства пришли к довольно неожиданному выводу: работодатели готовы предложить омичам среднюю оплату труда в 44-45 тысяч рублей. Это на 7 тысяч больше, чем месяцем ранее.

– Сказывается непростая ситуация на рынке труда – конкуренция работодателей за персонал, безусловно, стала самым ярким трендом прошлого года, и в 2020 году она будет еще ощутимей. Повышение зарплатного предложения – наиболее очевидный способ привлечь в компанию специалистов нужной квалификации, – прокомментировали эту тенденцию в пресс-службе «HeadHunter Сибирь».

Тем временем в регионе наблюдается также и дефицит вакансий. В среднем на одно предложение работы претендуют более шести человек. Сложнее всего искать работу в январе было руководителям (конкурс – более 10 резюме на вакансию), госслужащим (9) и юристам (7,8).