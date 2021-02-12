Омич разбил чужую машину и заплатил за ущерб только после ареста своего авто

Омич не стал расплачиваться с пострадавшим в аварии, а предпочел скрыться. Фото: Сергей ГАПОН

Омским судебным приставам пришлось вмешаться в дело о выплате ущерба после аварии. ДТП произошло на бульваре Архитекторов. Так 32-летний омич на «Ниссане» протаранил припаркованную рядом «Ладу». Отечественный автомобиль сильно пострадал, но в полном объеме ремонт виновник аварии так и не оплатил. Тогда владелец «Лады» пошел в суд. Там решили, что водитель иномарки должен еще 221 тысячу рублей.

Омича уведомили о том, что долг нужно погасить, но он не стал выплачивать деньги. Тогда к делу подключились судебные приставы и наложил арест на регистрационные действия с автомобилем. Спустя врем омич захотел продать машину, но сделать этого не смог. Ему пришлось выплатить долг владельцу поврежденной машины, сообщили в пресс-службе УФССП России по Омской области.