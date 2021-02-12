Омские власти отправят на металлолом 16 троллейбусов

16 старых троллейбусов отправят в утиль. Фото: группа VK "Троллейбусы BUS Омск"

Накануне стало известно, что в МП «Электрический транспорт» спишут 16 старых трамваев. В департаменте транспорта объяснили, что машины уже слишком изношены, чтобы продолжать их эксплуатацию. Все троллейбусы отработали более 20 лет, а самому старшему из них уже 25 лет.

- Муниципальное предприятие «Электрический транспорт» сегодня направляет документы в департамент транспорта на списание 16 троллейбусов. Год выпуска пятнадцати машин – 1996-1999, одна машина 2006 года выпуска. Причина списания – физический износ, - отметили в пресс-службе дептранса Омска.

В прошлом году город уже закупил 33 новых троллейбуса «Адмирал», которые работают на маршрутах 4 и 3. В этом году власти закупят еще 29 машин.