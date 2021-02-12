«В группе 30 детей, все перезаражались»: Из-за замены труб в Омске закрыли садик, малышей отправили в соседний

Из-за большой скученности дети перезаражались и «спасительную» группу закрыли на карантин. Фото: Мария ЛЕНЦ

Родители малышей, которые посещают ясли в омском садике № 306, просят о помощи в соцсетях. Из-за замены труб образовательное учреждение временно закрыли, а детей перевели в соседний. Омичей заверили, что мера это временная и все работы продлятся три недели.

В итоге малышей объединили с ребятишками более старшего возраста. В группе оказалось около 30 человек. Из-за такой скученности все вскоре перезаражались, группу закрыли на карантин.

Теперь родители оказались и вовсе предоставлены самим себе. Им приходится брать отпуск за свой счет, чтобы сидеть дома с детьми. Хуже всего, что ремонтные работы не то что не идут к завершению. Когда в итоге поменяют трубы, никто не знает.

– Откройте группу, дайте возможность детям развиваться, а родителям работать, – просит подписчица паблика «Омск Live» Ирина Ивлева. – У нас отличный воспитатель, замечательная заведующая. Но, к сожалению, они не всесильны. Уже поговаривают, что работы отложат до того, как сойдет снег, что зимой рыть и менять все дорого.