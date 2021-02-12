Коронавирус в Омской области 12 февраля 2021: Снова произошел скачок

В Омской области снова начала расти заболеваемость коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

После довольно продолжительного затишья в Омске снова начала расти заболеваемость коронавирусом. По данным областного минздрава на 12 февраля 2021 года, произошел внезапный скачок – 179 новых случаев против 146, выявленных сутками ранее.

В общей сложности с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 поставлен 39 185 местным жителям. Уже полностью выздоровели 27 077 человек, 274 – за последние сутки. Болезнь унесла жизни еще 6 пациентов. В общей сложности в регионе умерли уже 1 142 человека с подтвержденным коронавирусом.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области выглядит так:

– Омск – 72,

– Омский район – 21,

– Черлакский район – 18,

– Тарский район – 14,

– Калачинский район – 9,

– Москаленский, Усть-Ишимский районы – по 6,

– Марьяновский, Нововаршавский, Седельниковский районы – по 4,

– Исилькульский, Крутинский, Называевский, Тевризский районы – по 3,

– Колосовский, Павлоградский, Шербакульский районы – по 2,

– Знаменский, Оконешниковский, Тюкалинский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.