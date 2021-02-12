Омич две ночи подряд выкапывал кусты у «ЛеруаМерлен» и увозил домой

Омич выкапывал саженцы и увозил их на дачу. Фото: скриншот с видео

В полицию обратились представители торгового центра "ЛеруаМерлен" на Левобережье. Он объяснил, что в ноябре неизвестный выкопал 16 саженцев деревьев и увез в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 7 700 рублей.

В полиции отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что выкопать деревья мог 40-летний житель Ленинского округа. Он действительно увез саженцы на своем «Лексуе». Как удалось выяснить позже, их он посадил на своей даче на улице Воровского.

Как уточнили в пресс-службе полиции, омич полностью признал вину и рассказал, что приезжал в ТЦ два дня подряд и выкапывал саженцы, которые росли вдоль парковки. Мужчина планирует полностью возместить ущерб и решить дело миром.