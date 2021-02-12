«Такая сумма меня не спасет»: омский грабитель не стал забирать маленькую выручку

Несостоявшегося грабителя задержала полиция. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске произошло странное ограбление, которое по факту даже не состоялось. В офис одной из микрокредитной организации накануне вечером ворвался неизвестный мужчина. На тот момент в зале оставалась только одна сотрудница. Грабитель потребовал открыть кассу, угрожая ножом. Женщина показала содержимое, которое составляло всего 4 000, остальные деньги были спрятаны за фальш-панелью. Грабитель поинтересовался, все ли это деньги. Сотрудница ответила, что да.

- Такая маленькая сумма мне не поможет, - сказал неудавшийся грабитель и просто ушел.

В полиции по записям с камер видеонаблюдения установили место жительства омича и задержали его дома. 34- летний мужчина объяснил в полиции, что долго следил за офисом, а на ограбление решился, когда увидел, как внутрь входил мужчина с портфелем. Омич решил, что в нем может быть крупная сумма денег. Сейчас омич задержан полицией, на него завели уголовное дело за разбой. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.