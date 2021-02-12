Мэрия продала недостроенный торговый центр около амурской «Ленты»

Начальная стоимость к концу торгов повысилась почти в 2 раза.

Мэрия Омска провела аукцион, на котором был только один лот. Недостроенный торговый комплекс в Амуре, недалеко от "Ленты" простоял так долго, что закончился срок аренды земельного участка. Здание планировалось использовать для продажи автомобилей, но новый владелец сможет приспособить его для любой другой торговли. Бывший владелец успел закончить здание лишь на 11%.

В мэрии рассказали, что торги прошли 2 февраля. Начальная сумма составила чуть больше 4,2 миллионов, а к концу торгов поднялась до 7,9 миллионов рублей. За недострой боролись трое участников, но новым собственником стала фирма ООО "Маралекс".