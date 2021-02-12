В Омске дедушку избили, ограбили и выкинули на лестничную площадку

Потерпевшего избили и выкинули на лестничную площадку общежития. Фото: УМВД России по Омской области

Жильцы общежития на улице 3-й Молодежной в Октябрьском округе обнаружили своего пожилого соседа лежащим на лестничной площадке возле лифта. 66-летний мужчина был так сильно избит, что не мог даже подняться, чтобы дойти до своей комнаты.

Как выяснилось, все началось с того, что пенсионер встретил свою 48-летнюю соседку, направлявшуюся домой с 26-летним приятелем. Парочка закупила спиртное и планировала провести веселый вечер. Будучи в хорошем настроении, они пригласили составить им компанию встреченного соседа.

В процессе попойки молодой мужчина заметил пожилому, что алкоголь заканчивается и было бы неплохо, если бы теперь он раскошелился на продолжение банкета. Пенсионер отказался. Оппонент огорчился такой неблагодарностью и избил гостя его же тростью. Потом обшарил карманы потерпевшего, забрал найденные 500 рублей. После этого он вытащил деда на площадку, где его и нашли.

Орудие преступления. Фото: УМВД России по Омской области

Место преступления. Фото: УМВД России по Омской области

Приехавшие на место полицейские парочку в комнате не застали. Раздобыв деньги, хозяйка комнаты и ее молодой приятель отправились за спиртным. Однако нападавшего все-таки нашли и задержали.

– Ранее мужчина уже судим за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из мест лишения свободы он вышел в октябре, – рассказали в пресс-службе областной полиции. – До совершения разбойного нападения он попытался похитить телефон у незнакомого человека на улице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас, в связи с тем, что фигурант совершил более тяжкое преступление, предусмотренное статьей 162 УК РФ «Разбой», ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.