«Транснефть - Западная Сибирь» оказала помощь омскому лицею в ремонте класса физики

В ходе реализации проекта по созданию комфортной учебной среды был выполнен ремонт учебного класса, полностью модернизирована материально-техническая база, приобретено лабораторное и демонстрационное оборудование, отвечающее современным требованиям в области образования.

«Наше сотрудничество с АО «Транснефть - Западная Сибирь» - это хороший пример социального партнерства. В лицее учатся порядка 1300 учеников. В новом кабинете мы планируем проводить ежедневно по 6 -7 уроков. Отдельное время будет выделено для организации элективных курсов, в рамках которых лицеисты смогут качественно подготовиться к ЕГЭ по физике профильного уровня. Уверена, что отличные знания профильных предметов позволят им поступить в ведущие вузы страны, стать высококлассными специалистами, в том числе и в нефтепроводной отрасли», - отметила директор лицея Наталья Небесная.

Использование электронных конспектов, виртуальных моделей позволит повысить уровень вовлеченности лицеистов в процесс получения знаний. Кроме того, применение мультимедийных технологий позволит упростить восприятие информации. Закупленные лабораторные комплекты по отдельным разделам физики - «Оптика», «Термодинамика», «Механика» - предусматривают большую вариативность проведения лабораторных работ, упрощают подготовку учителя к уроку, а также обеспечивают возможность эффективной подготовки учеников к государственным экзаменам.

Справочно:

Развитие материально-технической базы учреждений школьного образования - одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности АО «Транснефть - Западная Сибирь». Ежегодно предприятие оказывает благотворительную помощь образовательным учреждениям во всех регионах присутствия. В 2020 году на поддержку школ было направлено 2,9 млн рублей. При финансовом содействии акционерного общества был выполнен ремонт и оснащение кабинета информатики в МАНОУ «Гимназия №2» г. Мариинска», приобретена компьютерная и оргтехника для учебных кабинетов БОУ г. Омска «Лицей №64». Предприятие также выделило средства на приобретение спортивных тренажеров для Красноярской лесной школы. где учатся дети, нуждающиеся в длительном лечении.