Омичка лишилась 70 тысяч после снятия порчи

Дело уже направили для рассмотрения в суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суде будут рассматривать дело 28-летней жительницы Кемероской области. Как удалось выяснить в ходе следствия, 22 ноября 2020 года подозреваемая встретила омичку и убедила в том, что на нее навели серьезную порчу. Чтобы снять ее необходимы личные вещи женщины. Напуганная омичка отдала все необходимое, а после завершения ритуала обнаружила исчезновение денег и золотых украшений на сумму более 70 тысяч рублей.

В прокуратуре рассказали, что узнать личность мошенницы удалось по отпечаткам рук. Позже следователи установили, что скрывается женщина в Новосибирске. Мошенница признала вину и возместила ущерб. Теперь ее дало рассмотрят в Ленинском районном суде в Омске.