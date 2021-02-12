Оперштаб разрешил увеличить заполняемость театров, концертных залов и кинотеатров в Омске

Раньше заполняемость залов была разрешена лишь на 50%. Фото: ВКонтакте

Только что закончилось заседание омского оперштаба. На фоне снижения количества зараженных коронавирусом власти приняли очередные послабления. По итогам заседания оперштаб разрешил с 12 февраля увеличить заполняемость залов в учреждениях культуры до 75%. Об этом сообщает 12 канал. Ранее в залах омских кинотеатров, театров и концертных залов можно было занимать лишь половину мест. Решение оперштаба вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, что ранее власти разрешили и ночную работу ресторанов, кафе и баров. Еще до начала февраля точки общепита могли принимать гостей лишь до полуночи.