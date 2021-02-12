В Омской области бухгалтер районной администрации сэкономила 2 миллиона на зарплате

Женщина больше не сможет работать в административных учреждениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Ишимском райсуде закончили рассмотрение дела бывшего бухгалтера местной администрации. Как установили следователи, женщина 8 лет с 2011 по 2019 год постоянно совершала хищение денег, которые должны были идти на выплату заработной платы сотрудникам. Так женщина наворовала более 2 миллионов рублей.

Как уточняют в пресс-службе прокуратуры, свою вину бухгалтер признала полностью. Суд учел все обстоятельства дела и назначил ей наказание в виде 4 лет условно с испытательным сроком 4 года. Также женщина не сможет работать в органах местного самоуправления.