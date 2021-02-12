В омских больницах сократят количество ковидных коек, а в областных – добавят

Ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области уже несколько недель подряд наблюдается относительно неизменная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Цифры ежесуточного прироста все еще высокие, однако резких скачков не было уже давно. По всей вероятности, выход на долгожданное плато уже не за горами.

Постепенно начинают возвращаться к нормальной работе и городские больницы. Там койки выводятся из ковидного фонда, а вот в медучреждениях области, их, наоборот, добавляют. Все это позволит хоть немного разгрузить омских врачей и начать оказывать плановую помощь пациентам и с другими болезнями, кроме COVID-19.

– Из ковидного коечного фонда будут выведены 130 коек ГБ № 11 и 30 коек Городской детской клинической больницы № 3. Процесс будет поступательным, с соблюдением всех эпидемиологических норм, – сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения. – С 25 февраля отделения для пациентов с коронавирусом, оборудованные кислородными точками, откроются в Оконешниковской, Нижнеомской, Горьковской, Таврической ЦРБ. Каждое такое отделение рассчитано на 15 мест.